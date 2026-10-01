Ex-wereldkampioene Bronzini ploegleider Visma-Lease a Bike

DEN HAAG (ANP) - Tweevoudig wereldkampioene Giorgia Bronzini gaat vanaf 2027 aan de slag als ploegleider bij Visma - Lease a Bike. De Nederlandse wielerploeg meldt haar komst op de website.

De 43-jarige Italiaanse krijgt een specifieke rol in het begeleiden van de jongere rensters in de vrouwenploeg. "Giorgia's ervaring in de sport is natuurlijk ontzettend waardevol, maar wat mij ook opviel, was haar enthousiasme en gedrevenheid en haar bereidheid om hard te werken voor haar rensters", aldus teammanager Rutger Tijssen.

Bronzini werd in 2010 en 2011 wereldkampioene op de weg. Beide keren versloeg ze Marianne Vos in de sprint. "Marianne en ik hebben jarenlang tegen elkaar gekoerst en er was altijd veel respect tussen ons. Het is heel bijzonder om nu aan dezelfde kant te staan en Marianne te kunnen ondersteunen bij het bereiken van haar doelen", laat Bronzini weten.

Na haar actieve carrière werd Bronzini ploegleider. Ze werkte eerder voor Trek-Segafredo, Liv Racing en Human Powered Health.