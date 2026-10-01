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Wall Street opent hoger, Micron geeft techsector nieuwe impuls

Economie
door anp
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NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend, opnieuw geholpen door koerswinsten van technologiebedrijven. De beurshandel kreeg vooral steun van een optimistische vooruitblik van chipconcern Micron Technology. Het enthousiasme bij beleggers werd echter wat getemperd door olieprijzen die weer wat opliepen.
De Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,5 procent hoger op 51.168 punten. De S&P 500, de index van de vijfhonderd grootste Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen, won 0,3 procent tot 7.674 punten. Techgraadmeter Nasdaq ging 0,5 procent omhoog tot 26.984 punten.
Micron Technology, de grootste Amerikaanse fabrikant van geheugenchips, kwam woensdag na sluiting van de beurs met spectaculaire kwartaalcijfers, waarbij de omzet in het afgelopen kwartaal verviervoudigde. Dat was boven de verwachtingen van marktkenners. Het aandeel, dat dit jaar al 270 procent is gestegen, daalde desondanks 1 procent.
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