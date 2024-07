F1-coureur Russell uitzinnig na verrassende zege op Spa-circuit

SPA-FRANCORCHAMPS (ANP) - George Russell vond dat de wagen en de banden tijdens de race zo goed aanvoelden dat hij besloot geen tweede stop te maken. De 26-jarige Mercedes-coureur reed door op de harde banden en boekte verrassend de overwinning in de Grote Prijs van België. "Geweldig", zei hij. "Dit hadden we echt niet durven voorspellen."

"De wagen voelde fantastisch en de banden waren nog goed. Ik bleef maar zeggen dat we een eenstopper konden doen", reageerde Russell in het interview na afloop. "Dit was echt een teamprestatie. De jongens van de strategie hebben geweldig werk geleverd. Maar dit was alleen mogelijk omdat de wagen goed voelde en de snelheid er was."

Russell sprak ook van een geweldig resultaat in Spa-Francorchamps voor het team met de eerste en tweede plaats. "En drie overwinningen in zes races. Ik zou wel weer een race willen volgend weekend", zei hij over de zomerstop tot de Dutch GP van 25 augustus.