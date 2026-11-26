Je telefoon trilt en er staat een sms van ‘Mijn Pensioen ’ op je scherm. Je moet je gegevens aanvullen en inloggen met DigiD, anders zou je je pensioen niet meer ontvangen. Klik niet op de link en verwijder het bericht. Deze sms is nep.

Op 25 november om 14.31 uur waarschuwde de Fraudehelpdesk voor deze berichten. Op de site van de helpdesk staat de waarschuwing nu bovenaan de lijst. Weertdegekste.nl schreef er als eerste over. Volgens die nieuwssite proberen de afzenders persoonsgegevens en DigiD-inloggegevens buit te maken.

Wat er in de sms staat

In het bericht staat dat je je persoonlijke gegevens moet aanvullen om je pensioen te blijven ontvangen. Daarvoor moet je inloggen met DigiD. Daarna vraagt de nepsite ook om je geboortedatum, je adres, je contactgegevens en je bankgegevens.

De naam ‘Mijn Pensioen’ lijkt op Mijnpensioenoverzicht.nl. Dat is de officiële site waar je kunt zien hoeveel pensioen en AOW je hebt opgebouwd. Eerder dit najaar zag het consumentenprogramma Opgelicht?! al een bijna gelijke sms. Daarin stond dat je je gegevens moest bevestigen om je pensioenoverzicht te blijven ontvangen.

Waarom de truc juist nu werkt

De timing is geen toeval. ABP gaat op 1 januari 2027 over op de vernieuwde pensioenregeling. Het fonds stuurt daarom 3,5 miljoen voorlopige overzichten naar 3,2 miljoen deelnemers. Volgens ABP hebben ruim 3 miljoen van hen dat overzicht vóór 30 november binnen. Wie het later krijgt, hoort dat in december persoonlijk van het fonds.

Veel gepensioneerden verwachten nu dus post over hun pensioen, op papier of digitaal. Dan valt een sms over je pensioen minder op. Wat er op die echte ABP-brief staat en wat je moet controleren, lees je in ons eerdere stuk over de vijf regels op het overzicht

Je hoeft ook niets te doen om je pensioen te houden. Volgens Dagelijkse Standaard krijgen ABP-gepensioneerden in januari 2027 nog één keer hetzelfde bedrag als in december 2026. ABP meldt dat het nieuwe pensioenbedrag in februari voor het eerst wordt uitbetaald, met een nabetaling over januari.

Na de sms belt een ‘bankmedewerker’

De sms is pas de eerste stap. Wie zijn gegevens invult, wordt vaak snel daarna gebeld door iemand die zegt dat hij van de bank is. Die vertelt dat er een bedrag vanuit het buitenland van je rekening is afgeschreven en dat je snel iets moet doen. De Fraudehelpdesk noemt dit bankhelpdeskfraude.

Met de gegevens die je net hebt ingevuld, klinkt de beller geloofwaardig. Bij deze vorm van fraude moet je volgens de Fraudehelpdesk je geld ‘veiligstellen’ door het over te maken naar een zogenaamde kluisrekening of veilige rekening. Zo’n rekening is van de oplichters.

Uw bank zal nooit vragen om inloggegevens of pincodes. - Fraudehelpdesk

De regel die je moet onthouden

Mijnpensioenoverzicht.nl liet Opgelicht?! weten dat het mensen nooit per sms, mail of telefoon vraagt om in te loggen. Ook je bank laat je nooit geld overmaken naar een ‘veilige rekening’. Ziet de bank iets verdachts, dan blokkeert ze je rekening.

Twijfel je over een bericht van je pensioenfonds? Ga dan zelf naar de website van het fonds. Typ het adres in, en gebruik nooit de link uit een sms. Op hun eigen sites waarschuwen pensioenuitvoerders ook voor nepberichten en leggen ze uit hoe je die herkent.

Heb je al op de link gedrukt?

Ook dan kun je nog veel voorkomen. Neem contact op met DigiD als je je inloggegevens hebt ingevuld, en met je bank als je bankgegevens hebt gedeeld. Verander de wachtwoorden die je hebt ingevuld. Word je gebeld door een ‘bankmedewerker’? Hang dan op. Je kunt de Fraudehelpdesk bellen op 088-786 7372 voor persoonlijk advies.

In het kort

Een sms van ‘Mijn Pensioen’ die vraagt om in te loggen met DigiD is vals. De Fraudehelpdesk waarschuwt hier sinds 25 november voor.

Pensioenfondsen en Mijnpensioenoverzicht.nl vragen nooit per sms om in te loggen.

Je hoeft niets te doen om je pensioen te blijven ontvangen.

Wie zijn gegevens invult, kan daarna een telefoontje krijgen van een nep-bankmedewerker. Hang op en maak nooit geld over.

Heb je toch gegevens ingevuld? Neem contact op met DigiD en je bank, verander je wachtwoorden en bel bij twijfel de Fraudehelpdesk.

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