Ferrand-Prévot bezorgt Visma-Lease a Bike zege in Parijs-Roubaix

ROUBAIX (ANP) - Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot heeft de vijfde editie van de wielerklassieker Parijs-Roubaix voor vrouwen gewonnen. De Française van Visma-Lease a Bike kwam na 148 kilometer van Denain naar Roubaix, met onderweg zeventien kasseistrokken, solo aan op de wielerbaan in Roubaix. Letizia Borghesi uit Italië werd op ruim een minuut tweede en Lorena Wiebes versloeg landgenote Marianne Vos in de sprint om de derde plaats

Voor Ferrand Prévot is het de eerste overwinning sinds haar terugkeer op de weg. De 33-jarige Franse werd afgelopen zomer olympisch kampioen mountainbike en keerde bij de ploeg van Marianne Vos terug in het wegwielrennen. In die discipline was ze in 2014 al wereldkampioene geworden in het Spaanse Ponferrada. Ferrand-Prévot werd afgelopen zondag nog tweede in de Ronde van Vlaanderen achter Lotte Kopecky. Ze eindigde eerder als derde in Strade Bianche.

Onder een voorjaarszonnetje opende Ellen van Dijk de finale met een demarrage op 71 kilometer van de streep. De renster van Lidl-Trek achterhaalde de twee vroege vluchters. Kopecky reed daarna met ploeggenote Lorena Wiebes op de kasseistrook Auchy-lez-Orchies à Bersée naar Van Dijk die toen al alleen aan de leiding reed en Marianne Vos sloot ook aan. Daarna volgde er een hergroepering.

Eerste zege op de weg

Uit de groep ontsnapte de Deense Emma Norsgaard. Ferrand-Prévot reed ernaartoe, maar de marges waren klein. Met nog 18 kilometer te gaan op de lastige strook Camphin-en-Pévèle reed de Française weg bij Norsgaard. Ze vergrootte haar voorsprong naar de groep met Kopecky, Wiebes en ploeggenote Vos tot ongeveer een minuut, ondanks al het werk van de Belgische wereldkampioene. Met een ereronde op de wielerbaan in Roubaix genoot ze van haar eerste zege op de weg sinds de ritwinst in de Giro van 2015.

Zondag rijden de mannen hun wedstrijd op de Noord-Franse kasseien.