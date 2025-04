KLM-vlucht keert terug naar Schiphol om 'vervelende geur'

SCHIPHOL (ANP) - Een KLM-vlucht die vanaf Schiphol onderweg was naar de Peruaanse hoofdstad Lima is zaterdagmiddag teruggekeerd naar Schiphol. Volgens een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij roken mensen aan boord een "vervelende geur". Alle inzittenden van het toestel zijn in orde, aldus KLM.

Om wat voor geur het ging, is niet bekend. Volgens de woordvoerster wordt dat nog onderzocht.

De passagiers worden omgeboekt, zodat zij op een later moment alsnog naar Lima kunnen vliegen. Mogelijk kan dat zaterdag al, en anders zondag.