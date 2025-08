Ferrari-baas: Hamilton is gefrustreerd maar niet gedemotiveerd

MARANELLO (ANP/RTR) - Ferrari-teambaas Fred Vasseur maakt zich geen zorgen om Lewis Hamilton. De Britse Formule 1-coureur noemde zich afgelopen week tijdens de Grote Prijs van Hongarije "absoluut nutteloos". Ook suggereerde Hamilton dat Ferrari "waarschijnlijk van coureur moet wisselen".

"Soms ben je vlak na de race, of vlak na de kwalificatie, erg teleurgesteld en is de eerste reactie heftig. Ik kan de situatie perfect begrijpen", zei Vasseur. "Hamilton is gefrustreerd, maar niet gedemotiveerd."

De 40-jarige Hamilton eindigde zondag als twaalfde. Het was voor het eerst dat hij op het Hongaarse circuit geen WK-punten verdiende. Hamilton eindigde dit seizoen nog niet op het erepodium en staat in de WK-stand op de zesde plaats met 109 punten.