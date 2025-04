FIA meldt dat alle F1-teams akkoord zijn met 2026-motorregels

SAKHIR (ANP/RTR) - De teams en fabrikanten in de Formule 1 hebben zich allemaal verbonden aan het nieuwe reglement voor motoren vanaf 2026, meldt autosportbond FIA. De partijen zullen in gesprek blijven over toekomstige opties zoals een eventuele terugkeer van de V10- of V8-motoren, maar dan met duurzame brandstof.

Een overleg tussen alle betrokkenen bij de Grote Prijs van Bahrein om te discussiëren over de huidige en toekomstige situatie rondom de motoren was volgens de FIA constructief. In de bijeenkomst waren vertegenwoordigers aanwezig van Audi, Ferrari, Ford General Motors, Honda, Mercedes, Red Bull en Sauber.

"Alle partijen hebben zich verbonden aan de regels die gelden vanaf 2026 en kijken uit naar spannende races", aldus de autosportbond. "Iedereen was het eens om verder te praten welke kant de sport op moet."