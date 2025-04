Heeft Trump de markt gemanipuleerd? "De SEC zou dit normaal gesproken direct onderzoeken"

President Donald Trump ligt onder vuur om mogelijke marktmanipulatie. Afgelopen woensdag postte hij op zijn platform Truth Social: "DIT IS EEN GEWELDIGE TIJD OM TE KOPEN!!! DJT". Kort daarna stegen de beurskoersen, vooral na een tweede bericht waarin Trump aankondigde dat voor 75 landen importheffingen tijdelijk worden verlaagd.

Wat de situatie verdacht maakt, is dat er vanaf 19.00 uur – vlak voor Trumps tweede aankondiging – ineens een piek was in het aantal transacties. Dat duidt erop dat sommige beleggers voorkennis hadden. Ook Trumps eerste bericht wordt bekritiseerd: het lijkt erop dat hij met voorkennis beleggers aanspoorde tot aankopen, vlak voor hij goed nieuws zou brengen voor de markten.

Volgens voormalig AFM-bestuurder en VEB-directeur Gerben Everts is dat ernstig: "Het aanmoedigen om aandelen te kopen aan je volgers terwijl je, en dit moet onderzocht worden, waarschijnlijk beschikt over voorwetenschap kan gekwalificeerd worden als overtreding van de regels die gelden om de integriteit van de kapitaalmarkten te bewaken."

Beursanalist Corné van Zeijl is minder streng over het eerste bericht en noemt het typisch Trump. "Dit bericht had ook niet gelijk impact op de koersen." Maar hij benadrukt wel dat handelen met voorkennis neerkomt op diefstal en dat er onderzoek moet komen naar de handelsvolumes vlak voor de aankondiging.

De impact was enorm: volgens Everts werd er die dag alleen al in de VS 5000 miljard dollar winst geboekt of gemist. Meerdere miljardairs, zoals Elon Musk, zouden hebben geprofiteerd.

Onderzoek van de SEC

Volgens Kathleen Clark, hoogleraar overheidsethiek en corruptie aan Washington University, zouden Trumps acties "normaal gesproken een onderzoek door de SEC veroorzaken", zegt ze in The New York Times. Everts is het daarmee eens maar denkt niet dat dat gaat gebeuren. "Er heerst grote angst bij de SEC. Trump en Musk zullen individuele medewerkers van de SEC die meewerken aan een dergelijk onderzoek direct (laten) ontslaan en publiekelijk aan de schandpaal nagelen. Als je je hypotheek nog moet afbetalen denk je wel twee keer na."

Tot slot stelt Everts: "Premier Schoof zou - als hij zich in een identieke positie zou hebben gemanoeuvreerd - waarschijnlijk direct zijn verhoord en in hechtenis zijn genomen." Volgens hem is dit "Amerika- en president-onwaardig".

Bron: The New York Times / RTL Nieuws