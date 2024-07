FIA zet streep door plan voor nieuw puntensysteem in Formule 1

LONDON (ANP/RTR) - De Formule 1 houdt het huidige puntensysteem, waarbij de top 10 uit de uitslag van een grand prix punten krijgt. Een voorstel om meer deelnemers in de uitslag punten te geven, is afgewezen, maakte autosportbond FIA bekend.

De commissie die over de Formule 1-zaken gaat met daarin ook alle teams, belanghebbenden, Formule 1-baas Stefano Domenicali en FIA-directeur Nikolas Tombazis, besloot na een vergadering in Londen unaniem dat er geen verandering in het puntensysteem komt. De beslissing over het voorstel was eerder in april uitgesteld.

In het huidige seizoen hebben na 13 van de 24 races alle teams behalve Sauber punten gescoord. In de huidige telling krijgt de winnaar 25 punten, de nummer twee 18 punten en de nummer drie 15 punten. Het gaat verder met 12, 10, 8, 6 ,4, 2 en 1.

De commissie besloot ook dat het minimumgewicht van de wagen met coureur met twee kilo wordt verhoogd. Dit is gedaan in het belang van het welzijn van de coureur.