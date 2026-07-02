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FIFA-baas Infantino condoleert nabestaanden overleden fans Mexico

Sport
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 4:53
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MEXICO-STAD (ANP) - FIFA-baas Gianni Infantino heeft de nabestaanden van de overleden Mexicaanse voetbalfans gecondoleerd. Gastland Mexico won in de nacht van dinsdag op woensdag met 2-0 van Ecuador in de zestiende finales van het WK. Bij de festiviteiten na afloop overleden vier Mexicaanse supporters.
"Met grote droefheid hebben wij vernomen van de tragische dood van vier mensen in Mexico-Stad tijdens de vieringen na de wedstrijd van het Mexicaanse nationale team op het WK voetbal op 30 juni 2026", zei Infantino. "Namens de FIFA en de internationale voetbalgemeenschap betuigen wij onze oprechte deelneming aan hun families en vrienden. Mogen zij in vrede rusten."
Na de wedstrijd gingen volgens de autoriteiten 1 miljoen mensen de straat op om de zege te vieren. Mexico speelt in de Nederlandse nacht van zondag op maandag tegen Engeland in Mexico-Stad om een plek bij de laatste acht op het WK.
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