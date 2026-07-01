ABN AMRO: woningmarkt koelt af door hogere hypotheekrente

AMSTERDAM (ANP) - Na een sterke start van het jaar is de woningmarkt aan het afkoelen door de gestegen hypotheekrente. ABN AMRO verwacht hierdoor dat de huizenprijzen dit jaar met maar 3 procent stijgen en volgend jaar met 4 procent. De groei van de inkomens en het beperkte woningaanbod stutten de prijzen wel, staat in een rapport van de bank.

Volgens de economen is er weinig ruimte om de vraag verder aan te jagen, omdat veel huishoudens al aan hun maximale leencapaciteit zitten. Daarnaast is de verwachting dat de loongroei dit jaar en volgend jaar afzwakt. Ook is de bereidheid om spaargeld in te zetten voor de aankoop van een woning afgenomen door economische onzekerheden.

ABN AMRO constateert ook dat de prijsverschillen tussen de Randstad en landelijke regio's zoals Zeeland, Friesland, Groningen, Drenthe en Limburg steeds kleiner worden. "In deze regio's stegen de huizenprijzen sinds 2020 veel sneller dan in de Randstad", aldus de bankeconomen. "In landelijke gebieden stijgen de prijzen nog steeds relatief hard, terwijl de prijsgroei in de steden juist afvlakt."

Overvol stroomnet

Uit het onderzoek blijkt ook dat een groter woningaanbod de komende jaren hard nodig blijft, maar dat dit tegelijkertijd een knelpunt is. Doordat het stroomnet op veel plekken in het land overvol is als gevolg van de energietransitie, kunnen nieuwe woningen vaak niet worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Daarnaast investeren beleggers steeds minder in woningen als gevolg van ongunstige belastingwijzigingen.

Hierdoor werden huurwoningen de afgelopen twee jaar massaal verkocht door vooral particuliere beleggers. Het kabinet wil de huurprijsregulering herzien en buitenlandse beleggers aantrekken, maar het is nog onduidelijk of dat beleid er komt en welke invloed dat heeft op beleggingen in huurwoningen. Vastgoeddeskundigen pleiten al geruime tijd voor het terugdraaien van de huurwet van voormalig woonminister Hugo de Jonge. Die wet had huurders moeten beschermen, maar experts waarschuwden al snel dat hij juist averechts zou werken en het woningtekort verder zou vergroten.