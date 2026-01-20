ECONOMIE
Flamboyante oud-winnares Osaka naar tweede ronde Australian Open

Sport
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 13:54
anp200126149 1
MELBOURNE (ANP) - De Japanse tennisster Naomi Osaka is doorgedrongen tot de tweede ronde van de Australian Open. De tweevoudig winnares van het eerste grandslamtoernooi van het jaar won in drie sets van Antonia Ruzic uit Kroatië: 6-3 3-6 6-4.
Osaka (28) treft de Roemeense Sorana Cirstea in de volgende ronde. De mondiale nummer 17 uit Japan baarde dinsdag opzien door met een extravagante outfit, inclusief sluier en parasol, een spectaculaire entree te maken in de Rod Laver Arena.
Osaka won tussen 2018 en 2021 vier grandslamtoernooien. Naast twee titels in Melbourne won ze twee keer de US Open. Sindsdien bereikte ze nog één keer de halve finale van een grand slam, in 2025 op de US Open.
