Opstand in PVV, zeven Kamerleden verlaten fractie: 'Verkiezingen verloren omdat Wilders geen zin had'

PVV
-Kamerleden komen in opstand tegen hun partijleider Geert Wilders. In een brandbrief vanuit de fractie, in handen van De Telegraaf, krijgt de PVV-voorman de schuld van de verkiezingsnederlaag vorig jaar: "De campagne viel stil omdat de lijsttrekker er geen zin meer in had." Daarnaast eisen PVV'ers 'per vandaag' een ledenpartij en meer ruimte voor Kamerleden om zich te profileren.
De kritische PVV
'ers hebben in de fractievergadering van deze dinsdag in totaal vier punten ingebracht waar ze ook meteen over willen stemmen. Dat gaat achtereenvolgens om meer samenwerking in het parlement om 'concrete resultaten voor onze kiezer binnen te halen', het democratiseren van de partij door lidmaatschappen toe te staan, een bredere profilering van de PVV en een evaluatie van het verkiezingsverlies van eind vorig jaar toen de partij van 37 naar 26 zetels terugviel.
Vooral in het laatste punt klinkt stevige kritiek op partijleider Wilders, iets wat maar zelden voorkomt binnen de PVV
. "De campagne viel stil omdat de lijsttrekker er geen zin meer in had", klinkt de stevige uithaal naar Wilders. Die was, ook deels wegens veiligheidszorgen, nauwelijks zichtbaar in de campagne en zegde interviews en debatten af.
Zeven Kamerleden verlaten fractie
Liefst zeven Kamerleden hebben vandaag de PVV
verlaten en starten samen een nieuwe fractie. In een gezamenlijk persbericht hebben ze kritiek op de koers van de PVV.
De nieuwe Kamerfractie bestaat uit Gidi Markuszower, René Claassen, Hidde Heutink, Tamara ten Hove, Annelotte Lammers, Nicole Moinat, Shanna Schilder. De PVV
had 26 zetels in de Tweede Kamer
.