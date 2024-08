Foppen valt vlak voor de finish van de 5000 en beleeft weer sof

SAINT-DENIS (ANP) - Mike Foppen is vlak voor de finish van de 5000 meter op de Olympische Spelen gevallen en heeft zich niet geplaatst voor de finale. De 27-jarige Nijmegenaar was bezig met zijn eindsprint, toen vlak voor hem drie atleten ten val kwamen. Foppen probeerde de valpartij te ontwijken, maar raakte uit balans en rolde ineens ook zelf over de baan. Gedesillusioneerd bleef hij een tijdje op zijn rug liggen, om vervolgens op te staan en de race uit te dribbelen.

Foppen neemt voor de tweede keer deel aan de Olympische Spelen. In Tokio beleefde hij ook al een sof. Met kuitkramp moest hij na 4 kilometer de strijd staken.