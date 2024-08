Musk daagt voormalige adverteerders op X om 'boycot' voor rechter

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Elon Musk stapt met zijn socialemediaplatform X naar de rechter omdat een grote groep adverteerders tegen hem zou samenspannen. Onder de bedrijven die X aanklaagt, zijn Unilever en Mars.

De bedrijven stopten met adverteren op X omdat ze vonden dat Musk niet genoeg actie ondernam om schadelijke berichten op het platform te weren. X zou hierdoor miljarden aan inkomsten zijn misgelopen. "We hebben twee jaar lang geprobeerd aardig te zijn. Nu is het oorlog", schrijft Musk in een bericht op X.

In de aanklacht stelt het bedrijf van Musk dat het initiatief voor de boycot afkomstig was van de Global Alliance for Responsible Media (GARM) en de World Federation of Advertisers. De advertentie-inkomsten bij X zakten fors in nadat Musk het bedrijf in 2022 had gekocht. Bedrijven waren met name verontwaardigd over sommige antisemitische berichten die op X werden gepubliceerd. Musk is een zelfverklaard voorvechter van vrije meningsuiting.