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Formule 1-baas rekent op GP's Qatar en Abu Dhabi ondanks oorlog

Sport
door anp
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SEPANG (ANP/DPA) - Het Formule 1-seizoen zal ondanks de Iranoorlog volgens plan eindigen met de races in Qatar (29 november) en Abu Dhabi (6 december). Dat heeft directeur Stefano Domenicali van de raceklasse aangegeven in een interview met Sky Sports Italia. "Dit is de koers die we hebben ingeslagen en die zullen we tot het einde van het jaar volgen", zei Domenicali.
In april ging de Grote Prijs van Saudi-Arabië niet door vanwege de Iranoorlog. De GP van Bahrein werd verplaatst en wordt dit weekend verreden in Maleisië. Als de situatie aan het eind van het jaar niet veilig genoeg zou zijn geweest in de regio, was er een alternatief plan om te racen in het Italiaanse Imola. Dat plan is nu van tafel. Qatar en Abu Dhabi betalen elk jaar veel geld voor hun plek op de kalender.
"Op dit moment staan alle seinen op groen", zei ook Mercedes-teambaas Toto Wolff. Er zijn geen negatieve reisadviezen, de luchtvaartmaatschappijen vliegen en verzekeringstechnisch is het ook in orde, benadrukte hij. Wel vindt hij dat de situatie nauwlettend in de gaten moet worden gehouden.
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