Griekspoor treft Alcaraz na eenvoudige zege op Petros Tsitsipas

PARIJS (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor heeft zonder al te veel problemen de tweede ronde bereikt van het olympisch tennistoernooi, waarin hij de als tweede geplaatste Carlos Alcaraz treft. De Nederlandse nummer 27 van de wereld versloeg de Griek Petros Tsitsipas in twee sets: 6-2 6-3.

De broer van Stefanos Tsitsipas is dubbelspecialist en verving op het laatste moment de Brit Cameron Norrie, die zich had afgemeld. De 28-jarige Griekspoor brak de Griek in de eerste set twee keer en gaf op eigen service maar drie punten cadeau.

Ook in de tweede set was Griekspoor veel beter. In de vierde game leverde Tsitsipas zijn service in, waarna de Nederlander bij een 5-2-voorsprong op de service van Tsitsipas twee matchpoints liet liggen. Op eigen service maakte hij het karwei met een lovegame alsnog af.

Omdat Robin Haase eerder op de dag in de eerste ronde verloor van de Oostenrijker Sebastian Ofner, is Griekspoor nog de enige overgebleven Nederlander in het enkelspel bij de mannen.