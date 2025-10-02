Frankrijk verovert titel gemengde tijdrit bij EK wielrennen

ÉTOILE-SUR-ŔHÔNE (ANP) - Frankrijk heeft bij de Europese kampioenschappen wielrennen in eigen land de gemengde ploegentijdrit gewonnen. Bruno Armirail, Rémi Cavagna, Thibault Guernalec, Cédrine Kerbaol, Juliette Labous en Marion Borras hielden samen de titelverdedigers uit Italië achter zich. Het verschil na 40 kilometer bedroeg zes seconden. Halverwege lagen de Italiaanse mannen nog voorop.

Zwitserland, met wereld- en Europees kampioene tijdrijden Marlen Reusser, eindigde als derde.

Bij het onderdeel - officieel de mixed team relay - werken eerst drie mannen een parcours over in dit geval 20 kilometer af. Daarna volgen de vrouwen, die van start gaan als de tweede man is gefinisht. De binnenkomst van de tweede vrouw is bepalend. Nederland, dat de eerste editie won in 2019, deed dit jaar niet mee.