Winkelverbod omdat je boodschappen vergeet te scannen? Er is een simpele oplossing

Maarten Steinbuch vergat acht van de twaalf boodschappen te scannen bij de Albert Heijn. Hij kon kiezen tussen de politie erbij halen of een winkelverbod van twee jaar. De professor aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) koos het laatste. Maar eigenlijk heeft hij een veel betere oplossing.

Steinbuch was afgeleid omdat hij net halsoverkop was teruggekomen van vakantie omdat zijn vrouw ziek was, een blindedarmontsteking bleek later. Maar de vergeetachtigheid kwam hem duur te staan. Toevallig werd hij eruit gepikt en had hij dus twee derde van zijn boodschappen niet afgerekend.

Het kassasysteem zou volgens de professor meer rekening moeten houden met mensen die er met hun hoofd niet bij zijn of gewoon vergeten hun boodschappen te scannen. "Daarbij denk ik dat het ook goed is om het personeel daarop te trainen, zeker met de vergrijzing van de bevolking.”

Steinbuch weet ook enkele vrij eenvoudige verbeteringen. "Als je de scanner terugzet, zou er bijvoorbeeld een duidelijk signaal moeten komen dat je nog even moet controleren of alles klopt. En bij de kassa zou een groot display kunnen tonen hoeveel items je hebt gescand. Als daar bij mij had gestaan: ‘U heeft vier producten gescand, klopt dit?’ had ik meteen ‘nee’ kunnen drukken en het kunnen corrigeren. We hebben het over één of twee snelle tussenstapjes die veel ellende kunnen voorkomen.”