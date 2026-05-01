Franse kampioen Godon boekt tweede zege in Ronde van Romandië

ORBE (ANP) - Wielrenner Dorian Godon heeft zijn tweede zege geboekt in de Ronde van Romandië. De Franse kampioen van Ineos Grenadiers was na 176 kilometer de beste in een sprint van een uitgedund peloton. Hij versloeg Finn Fisher-Black uit Nieuw-Zeeland en Valentin Paret-Peintre uit Frankrijk. De Sloveense wereldkampioen en geletruidrager Tadej Pogacar werd vierde.

Godon won eerder deze week de proloog van de Zwitserse etappekoers. Dit is zijn vijfde overwinning van 2026.

De Ronde van Romandië duurt tot en met zondag. Zaterdag volgt een lastige bergetappe.