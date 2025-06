LONDEN (ANP/AFP) - Tennisser Arthur Fils kan over ruim een week niet meedoen aan Wimbledon. De Franse nummer 1, die op de wereldranglijst de vijftiende plaats inneemt, is nog niet hersteld van de rugblessure die hem eind vorige maand in de derde ronde van Roland Garros dwong op te geven tegen de Rus Andrej Roeblev.

Fils bereikte vorig jaar de laatste zestien op Wimbledon. Het derde grandslamtoernooi van het jaar begint maandag 30 juni.