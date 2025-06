Grote drukte en weinig schaduw op Festival op de Ring

AMSTERDAM (ANP) - Op verschillende plekken bij het Festival op de Ring in Amsterdam is sprake van grote drukte. Vooral bij de podia hoopt het publiek op, ziet een ANP-verslaggever op de Ring West. Naast optredens op podia staan er ook diverse dj's op trucks waar wordt gedanst. Er is amper schaduw.

Bij de ingangen naar het deel van de A10 dat is afgesloten voor de feestelijkheden rond 750 jaar Amsterdam, moeten mensen in de rij staan voordat ze naar binnen kunnen. Veel mensen dragen een pet of hoed om zich tegen de zon te beschermen.

De hardloopwedstrijd Run op de Ring is volgens de organisatie goed verlopen. De 20.0000 lopers kregen op verschillende momenten water en bij de EHBO-posten bleef het redelijk rustig. Negentien lopers meldden zich met klachten over de warmte.