Franse presentatrice van tv om kritiek op Belgische WK-speler

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse presentatrice France Pierron is de komende weken niet meer te zien in het sportprogramma L'Équipe de Choc. Volgens de Franse krant Le Parisien moet ze ook op gesprek komen bij personeelszaken na haar opmerkingen over de Belgische voetballer Jérémy Doku in een tv-uitzending eerder deze maand.

De 44-jarige Pierron uitte in het programma felle kritiek op Doku, die zijn deelname aan het WK wilde onderbreken om bij de bevalling van zijn vrouw te zijn. Pierron zei dat de vader "een bijrol" speelt bij een bevalling, een "walgelijk moment", volgens haar. "Er zijn honderden voetballers die jouw plek op het WK zouden willen innemen, terwijl de baby er altijd zal zijn", zei Pierron.

Een fragment van de uitzending ging viral op sociale media. L'Équipe liet zondagavond in een persbericht weten afstand te nemen van de uitspraken "die veel kijkers geschokt hebben" en bood excuses aan. Maandag was ze niet meer te zien als presentatrice.

Doku heeft niet op de rel gereageerd. Zijn vrouw is inmiddels in Londen bevallen van hun zoon Praise. De WK-speler was daar met toestemming van de Rode Duivels bij aanwezig, schreef de ploeg maandag op Instagram. De aanvaller van Manchester City keert terug naar Seattle voor de voorbereidingen op het volgende WK-duel van België tegen Nieuw-Zeeland, komende zaterdag.