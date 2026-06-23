Meer arrestaties om plannen aanval op Trumps verjaardag

WASHINGTON (ANP) - De politie heeft in de Verenigde Staten nog eens twee mannen aangehouden die worden verdacht van het beramen van een aanval tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis op de verjaardag van president Donald Trump. Eerder werden al vijf mannen gearresteerd.

De twee verdachten werden eind vorige week opgepakt in de staten Washington en Missouri. Ze worden verdacht van moord, aldus aanklagers.

De groep van in totaal zeven mannen zou op de 80e verjaardag van Trump een aanval willen uitvoeren met drones geladen met explosieven en sluipschutters. Ter ere van de verjaardag van de president en het 250-jarige bestaan van de VS vond toen in de tuin van het Witte Huis een UFC-kooigevecht plaats.

In de afgelopen tijd werden meer aanslagen op Trump verijdeld. In april slaagde een gewapende man er nog in binnen te dringen tijdens een galadiner in Washington waar de president aanwezig was.