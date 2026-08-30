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Franse tennisster Parry wint in Monterrey eerste WTA-titel

Sport
door anp
zondag, 30 augustus 2026 om 9:45
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MONTERREY (ANP/RTR) - Tennisster Diane Parry heeft op het toernooi van Monterrey haar eerste WTA-titel veroverd. De 23-jarige Française versloeg Elise Mertens uit België in drie sets: 6-4 0-6 6-3.
Parry is de nummer 31 van de wereldranglijst. Mertens staat op de 20e plaats.
Ignacio Buse won het toernooi van Winston-Salem. De tennisser uit Peru was in de finale te sterk voor de Brit Arthur Fery: 6-3 6-2. Voor Buse is het de tweede ATP-titel. De 22-jarige tennisser won eerder dit jaar zijn eerste toernooi in Hamburg.
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