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Atleten Gobena en Jepchirchir winnen marathon Sydney

Sport
door anp
zondag, 30 augustus 2026 om 9:39
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SYDNEY (ANP) - De Ethiopiër Addisu Gobena heeft de marathon van Sydney gewonnen. De zege bij de vrouwen ging naar de Keniaanse Peres Jepchirchir.
De 21-jarige Gobena verbeterde met zijn tijd van 2.04.42 het parcoursrecord in de Australische stad ruim. Zijn landgenoot Chimdessa Debele Gudeta werd vlak achter hem tweede.
Jepchirchir won met grote voorsprong in Sydney. Met haar tijd van 2.18.31 bleef de 32-jarige Keniaanse 9 seconden boven het parcoursrecord van Sifan Hassan uit 2025. Haar landgenote Irine Cheptai finishte bijna vier minuten later in 2.22.11.
De marathon van Sydney is sinds 2025 een van de acht zogenoemde 'majors' naast Berlijn, Londen, Boston, Chicago, New York, Tokio en Kaapstad.
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