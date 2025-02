Fransman Gaudu grijpt de macht in Ronde van Oman

EASTERN MOUNTAIN (ANP) - De Franse renner David Gaudu (Groupama - FDJ) heeft de macht gegrepen in de Ronde van Oman. Hij won de derde etappe, een rit met aankomst op de Eastern Mountain. In de eindsprint bergop versloeg hij de Brit Adam Yates (UAE Team Emirates). Wout Poels (Astana) was op de tiende plaats de beste Nederlander. Hij kwam 23 seconden na de winnaar over de meet.

Gaudu nam door zijn ritzege de leiderstrui over van Louis Vervaeke. De Belg moest op een kleine 3 kilometer voor de finish lossen uit de eerste groep en verloor veel tijd. In het algemeen klassement heeft Gaudu zes seconden voorsprong op Yates, die vorig jaar de woestijnronde won.

De Ronde van Oman duurt nog tot en met woensdag.