UNICEF deelt zorgen RvS over nieuwe asielwetten

DEN HAAG (ANP) - UNICEF deelt de zorgen van de Raad van State (RvS), die maandag oordeelde dat asielminister Marjolein Faber (PVV) "onzorgvuldig" is geweest bij de voorbereiding van haar wetsvoorstellen die moeten helpen de asielinstroom te verlagen. De positie van asielzoekerskinderen in Nederland zal verder verslechteren, denkt de hulporganisatie.

Het RvS-oordeel "vergroot onze zorgen of er wel zorgvuldig naar de situatie van kinderen is gekeken", zegt Sacha Bökkerink, hoofd programma's bij UNICEF Nederland. "Kinderen worden vaak vergeten in het asielbeleid terwijl zij extra kwetsbaar zijn. De wetgever moet daarom specifiek kijken naar de gevolgen van het voorgestelde beleid voor kinderen en dat lijkt hier onvoldoende gedaan", zegt ze.

Volgens de RvS kunnen de voorstellen tot zwaardere belasting leiden bij onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de rechtspraak. De IND moet meer en ingewikkeldere beslissingen nemen en asielzoekers zullen naar verwachting vaker naar de rechter stappen. Als procedures langer duren, zullen mensen als gevolg daarvan langer in de asielopvang blijven, terwijl die nu al overvol is.

Ook kinderen zullen volgens Bökkerink langer in de opvang blijven, "en dat terwijl al heel lang duidelijk is dat met name noodopvanglocaties geen veilige en stabiele plek zijn voor kinderen om te verblijven".