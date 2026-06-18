ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Fransman Grégoire wint tweede etappe Zwitserland, Lemmen derde

Sport
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 17:50
anp180626165 1
LOCARNO (ANP) - Romain Grégoire heeft de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. In de rit over 157 kilometer rond Locarno met een venijnige slotfase was de Fransman van Groupama - FDJ United de sterkste van een kopgroep van veertien renners. Marcel Camprubí uit Spanje werd tweede, voor de Nederlander Bart Lemmen.
Na de indrukwekkende solo van ruim zeventig kilometer van Tadej Pogačar in de openingsetappe, kreeg een sterke kopgroep donderdag de ruimte. In die groep zaten onder meer Lemmen, Bauke Mollema en Julian Alaphilippe.
In de groep van de favorieten reed klassementsleider Pogačar op kop in dienst van zijn ploeggenoot Jhonatan Narváez, die op de laatste beklimming aanviel. Maar de wereldkampioen bleek uiteindelijk toch sterker dan zijn meesterknecht en hij breidde zijn leiding in het algemeen klassement verder uit. In de slotkilometer wist Pogačar de kopgroep nog bijna bij te halen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1822919855

Brussel legt bom onder box 3: beleggen via bv straks fiscale goudmijn

159947204_m

Zoveel kost een airco op een hete zomerdag aan stroom

shutterstock_2075039719

De vloek van het pensioen: waarom nietsdoen je sneller sloopt dan werken”

102331577_m

De gezondste en ongezondste supermarktkoekjes op een rij

90714022_m

6 meest gemaakte fouten tijdens tanken

shutterstock_2652506343

33 graden: Zo bouw je je stadswoning in één dag om tot een “nachtkoel‐station”

Loading