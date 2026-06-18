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Netanyahu wil goede relatie met VS ook na Iran-deal behouden

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 17:37
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JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft het belang van een goede relatie met de Verenigde Staten onderstreept. Die band staat enigszins onder druk nu de Amerikanen een deal hebben gesloten met Iran over een einde aan de oorlogen in het Midden-Oosten, inclusief Libanon. Internationale media schreven dat Israël niet blij is met die overeenkomst.
"De strijd is nog niet voorbij, er liggen nog uitdagingen in het verschiet", zei Netanyahu in een verklaring. "Die vereisen een nuchter oordeel, een standvastige verdediging van de veiligheidsbelangen van Israël en tegelijkertijd het behoud van onze essentiële band met onze Amerikaanse vrienden, die in deze strijd schouder aan schouder met ons hebben gestaan - een partnerschap dat wij ten zeerste waarderen."
De Amerikaanse president Donald Trump heeft de afgelopen weken meerdere keren zijn ongenoegen uitgesproken over het Israëlische optreden in Libanon. Hij suggereerde zelfs dat Syrië de strijd tegen Hezbollah misschien moet overnemen.
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