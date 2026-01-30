Franse economie groeit ondanks stroeve politiek

PARIJS (ANP) - De economie van Frankrijk is in het laatste kwartaal van vorig jaar gegroeid, ondanks de moeizame politieke besluitvorming over de begroting en handelsspanningen met de Verenigde Staten. Het bruto binnenlands product (bbp) van het land steeg 0,2 procent.

Daarmee groeide de Franse economie minder hard dan in het derde kwartaal, toen het bbp met 0,5 procent steeg. In heel 2025 groeide de op een na grootste economie van de Europese Unie met 0,9 procent.

De vertraging in het vierde kwartaal had te maken met een kleinere stijging van de investeringen en een krimp van de voorraden. De uitgaven door consumenten stegen juist harder. Ook droeg buitenlandse handel extra bij aan de economische groei. De export steeg, terwijl de import hard omlaag ging.

De Franse regering heeft geen meerderheid in het parlement, wat het moeilijk maakt hervormingen en bezuinigingen door te voeren. Ondernemersorganisaties waarschuwden dat die politieke instabiliteit drukt op de economie.