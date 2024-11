Gauff wint op WTA Finals eindelijk weer eens van Swiatek

RIYAD (ANP) - Coco Gauff heeft op de WTA Finals in het Saudische Riyad eindelijk weer eens van Iga Swiatek gewonnen. De Amerikaanse nummer 3 van de wereld was met 6-3 6-4 te sterk voor titelhoudster, de mondiale nummer 2.

In de tweede set kwam Swiatek beter in de wedstrijd en ze kwam twee keer met een break voor. Na een 4-3-voorsprong verloor ze echter drie games op rij. Gauff verzilverde haar eerste wedstrijdpunt. Swiatek besloot het duel met een forehand die achter de baseline verdween.

Het was pas de tweede keer dat Gauff, die het slaan van elf dubbele fouten niet afgestraft zag worden, van Swiatek wist te winnen. Alleen in Cincinnati was dat vorig jaar gelukt. De elf andere ontmoetingen werden door de Poolse gewonnen.

Zege

Door de zege plaatste Gauff zich voor de halve finales van de WTA Finals.

Eerder op de dag won de Tsjechische Barbora Krejcikova in dezelfde groep met 6-3 6-3 van Jessica Pegula uit de Verenigde Staten. Gauff had al van Pegula gewonnen, waardoor Swiatek en Krejcikova strijden om de andere plek bij de laatste vier.

Het toernooi duurt tot en met zaterdag.