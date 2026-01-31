ECONOMIE
Geblesseerde skiester Vonn meldt zich af voor super-G

Sport
door anp
zaterdag, 31 januari 2026 om 11:08
anp310126086 1
CRANS-MONTANA (ANP) - Lindsey Vonn heeft zich afgemeld voor de super-G van de wereldbeker in het Zwitserse Crans-Montana. De 41-jarige Amerikaanse heeft vrijdag een knie geblesseerd bij een valpartij op de afdaling.
"Helaas kan ik niet racen, maar ik wens iedereen succes", schrijft de olympisch kampioene van 2010 op Instagram. Vonn bleef na haar valpartij minuten op de piste liggen. Daarna skiede ze alsnog naar de finish.
De Amerikaanse maakte eind 2024 na vijf jaar afwezigheid haar rentree. De voormalige olympisch kampioene nam in 2019 afscheid van haar favoriete sport na een slepende knieblessure. Ze behaalde onlangs in Zauchensee haar 84e wereldbekerzege. De afdaling voor de vrouwen op de Winterspelen van Cortina d'Ampezzo is volgende week zondag.
"Dit is een zeer moeilijke situatie, een week voor de Olympische Spelen", beseft Vonn. "Maar als er één ding is dat ik kan, dan is het wel een comeback maken. Mijn olympische droom is nog niet voorbij."
