WSJ: deal Nvidia en OpenAI tot 100 miljard dollar is vastgelopen

Economie
door anp
zaterdag, 31 januari 2026 om 11:07

SANTA CLARA (ANP/RTR) - De megadeal die het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia en het bedrijf achter de populaire chatbot ChatGPT, OpenAI, in september hadden gesloten is vastgelopen. Dit zeggen ingewijden tegen zakenkrant The Wall Street Journal (WSJ). Sommige mensen binnen het chipbedrijf zouden twijfelen over het plan om tot 100 miljard dollar te investeren in OpenAI.
Volgens de bronnen heeft Nvidia-topman Jensen Huang in besloten kring de kans afgezwakt dat de deal wordt afgerond. Ook heeft hij tegenover branchegenoten benadrukt dat de overeenkomst niet-bindend en niet definitief is. Wel zouden de bedrijven nauw blijven samenwerken. De recentste besprekingen hierover zouden gaan over een aandeleninvestering van tientallen miljarden dollars als onderdeel van de huidige financieringsronde van OpenAI.
De bronnen melden ook dat Huang kritiek heeft geuit op een gebrek aan discipline in de zakelijke aanpak van OpenAI en bezorgdheid heeft getoond over de concurrentie van onder meer Google.
