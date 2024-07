Geklap en boegeroep bij opkomst beachvolleyballer Van de Velde

PARIJS (ANP) - Beachvolleyballer Steven van de Velde is bij zijn opkomst voor zijn eerste wedstrijd in Parijs met gemengde reacties begroet. Naast geklap was in het stadion bij de Eiffeltoren ook duidelijk boegeroep te horen bij de aankondiging van de 29-jarige Nederlander, over wie de afgelopen weken ophef is ontstaan door een eerdere veroordeling voor seks met een 12-jarige. Bij zijn teamgenoot Matthew Immers was het publiek merkbaar positiever.

Van de Velde mocht tegen het Italiaanse duo Adrian Carambula Raurich en Alex Ranghieri beginnen met serveren en werd daarbij gestoord door een enkeling die zijn ongenoegen uitte. Het weerhield het Nederlandse duo er niet van om de eerste punten binnen te halen.

Van de Velde werd in 2016 door een Engelse rechtbank veroordeeld tot vier jaar cel voor seks met de minderjarige in 2014. Door de leeftijd van het meisje gold het delict van Van de Velde in Groot-Brittannië als verkrachting, ongeacht of zij ermee had ingestemd of niet.