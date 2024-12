Gemeente Alkmaar ziet ruimte voor nieuw complex van KNVB

ALKMAAR (ANP) - De KNVB is welkom in Alkmaar. Die gemeente heeft via een video op sociale media laten weten dat zij de benodigde ruimte biedt voor de internationale en nationale plannen van de voetbalbond.

Tussen de golfbaan Sluispolder en het Olympiapark heeft Alkmaar een geschikte locatie gevonden. "Deze plek biedt alle ruimte voor de gevraagde velden en faciliteiten in een groene en parkachtige omgeving", aldus de gemeente.

Sinds 1965 is het hoofdkantoor van de voetbalbond in Zeist gevestigd, maar daar kan de KNVB mogelijk niet voldoende uitbreiden. Daarom zoekt de bond naar gemeenten die bereid zijn de bond te huisvesten. Eind oktober nodigde de bond geïnteresseerde gemeenten uit zich te melden met een oproep in het magazine van Binnenlands Bestuur.

Alkmaar is niet de enige kandidaat. De gemeenten Rotterdam en Barendrecht zien het Zuidelijk Randpark, dat aan Rotterdam-Zuid grenst, als mogelijke locatie voor de KNVB. Ook in Almere, Lelystad en Breda is interesse getoond.