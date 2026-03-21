Gemengde estafetteploeg mist door val medaille op WK indoor

TORUN (ANP) - De gemengde estafetteploeg op de 4x400 meter heeft op de WK indooratletiek in het Poolse Torun geen medaille behaald. Keenan Blake, Myrte van der Schoot, Tony van Diepen en Eveline Saalberg eindigden als vijfde en schoven kort na afloop op naar de vierde plaats door de diskwalificatie van Jamaica.

Het team liep al een kansloze wedstrijd na de eerste wissel, toen Blake in het gedrang ten val kwam. De onervaren Blake had zelf al duidelijk moeite om de goede lijn te lopen, maar toen een Poolse atleet vlak voor de wissel voorlangs schoot, raakte hij uit balans. Het stokje overgeven mislukte, omdat ook tweede loopster Van der Schoot in de chaos werd gehinderd.

Van der Schoot grabbelde nog wel het stokje uit de handen van de gevallen Blake, maar de achterstand op de voorste lopers was al te groot. Van Diepen en Saalberg maakten wel braaf de wedstrijd af. België won het goud in 3.15,60, Spanje veroverde het zilver en Polen kreeg door het wegvallen van Jamaica het brons in handen.

Protest

Mogelijk verandert de uitslag nog, omdat de Nederlandse ploeg een protest heeft ingediend tegen Polen.

De samenstelling van de gemengde estafetteploeg in Torun week overigens volledig af van die van de gouden ploeg op de Olympische Spelen van Parijs. Femke Broeders-Bol, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink en Eugene Omalla renden toen naar de titel. Broeders-Bol en Klein Ikkink ontbraken in Polen door blessures, Klaver werd gespaard voor de individuele finale van de 400 meter, die ze op zaterdagavond loopt. Omalla werd gepasseerd.

Van Diepen en Saalberg waren nu de routiniers in het team. Zij zaten ook in het estafettekwartet dat vorig jaar de Europese indoortitel veroverde in Apeldoorn.