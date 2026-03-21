Handballers verliezen in Golden League van Noorwegen

door anp
zaterdag, 21 maart 2026 om 15:13
anp210326110 1
KOPENHAGEN (ANP) - De Nederlandse handballers hebben in de Golden League met 38-31 verloren van Noorwegen. Het was de tweede wedstrijd van Nederland in het oefentoernooi in Kopenhagen, waar ook Denemarken en de Verenigde Staten aan deelnemen. Oranje won het eerste duel met 39-30 van de VS.
In de eerste helft maakten de Noren het verschil met Nederland. Bij rust stond het 23-16. Oranje wist de achterstand stabiel te houden in de tweede helft, waarin beide ploegen vijftien keer scoorden.
De ploeg van bondscoach Staffan Olsson bereidt zich voor op de WK-kwalificatiewedstrijden in mei. Dan kan deelname aan het wereldkampioenschap in Duitsland in januari 2027 veilig worden gesteld.
POPULAIR NIEUWS

anp 476549432

Wat is beter voor je huid: 's ochtends of 's avonds douchen?

37668830 l normal none

Zo leer je Flirten

a797a6eabb8e1cf7493da930088ba5c4d827e878-1368x952

Iran dreigt toeristische locaties wereldwijd

us-praesident-donald-trump-13--maerz-2026

Hoe tevreden zijn Amerikanen met Donald Trump?

163035509_m

88 jaar geluksonderzoek: dit is volgens Harvard het echte geheim van een goed leven

ANP-501045874

Ali B. pakt het bij zijn hoger beroep heel anders aan

