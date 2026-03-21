Handballers verliezen in Golden League van Noorwegen

KOPENHAGEN (ANP) - De Nederlandse handballers hebben in de Golden League met 38-31 verloren van Noorwegen. Het was de tweede wedstrijd van Nederland in het oefentoernooi in Kopenhagen, waar ook Denemarken en de Verenigde Staten aan deelnemen. Oranje won het eerste duel met 39-30 van de VS.

In de eerste helft maakten de Noren het verschil met Nederland. Bij rust stond het 23-16. Oranje wist de achterstand stabiel te houden in de tweede helft, waarin beide ploegen vijftien keer scoorden.

De ploeg van bondscoach Staffan Olsson bereidt zich voor op de WK-kwalificatiewedstrijden in mei. Dan kan deelname aan het wereldkampioenschap in Duitsland in januari 2027 veilig worden gesteld.