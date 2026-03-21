Gelukkige mensen leven langer, dat geldt in alle culturen

Gelukkig zijn loont. Letterlijk. Nieuw onderzoek uit Japan laat zien dat mensen die zichzelf als ongelukkig beschouwen een opvallend hoger risico hebben om vroeg te overlijden. En dat is opmerkelijk, want juist in Japan, waar geluk vaak draait om rust en harmonie in plaats van uitbundigheid, zou je een ander beeld verwachten.

Toch blijkt het verband tussen geluk en levensduur verrassend universeel.

Het onderzoek volgde 3187 volwassenen uit het Japanse plaatsje Minami-Izu gedurende zeven jaar. Aan het begin kregen deelnemers één simpele vraag: “Hoe gelukkig voelt u zich op dit moment?”

Op basis van de antwoorden werden ze ingedeeld in drie groepen: gelukkig (31,5%), redelijk gelukkig (60,8%) en ongelukkig (7,7%). Vervolgens hielden onderzoekers bij wie er in de jaren daarna overleed.

De resultaten zijn duidelijk. Van de deelnemers overleden er 277 tijdens de onderzoeksperiode. Mensen die zichzelf als ongelukkig omschreven, bleken maar liefst 85 procent meer kans te hebben om te overlijden dan degenen die zich gelukkig voelden.

Belangrijk detail: dat verschil bleef bestaan, zelfs nadat rekening werd gehouden met factoren zoals leeftijd, geslacht, inkomen, opleidingsniveau en fysieke gezondheid. Ook toen deelnemers die binnen het eerste jaar overleden werden uitgesloten – om vertekening door bestaande ziektes te voorkomen – bleef het patroon overeind.

Gelukkig zijn werkt, ongeacht cultuur

Wat dit onderzoek extra interessant maakt, is de culturele context. Veel eerdere studies naar geluk en gezondheid komen uit westerse landen, waar geluk vaak wordt gekoppeld aan persoonlijke prestaties en positieve emoties.

In Japan ligt dat anders. Daar draait geluk meer om balans, kalmte en sociale verbondenheid. Toch lijkt de beschermende werking van geluk ook daar gewoon aanwezig.

Volgens de onderzoekers wijst dat erop dat het effect van geluk op onze gezondheid mogelijk biologisch of universeel van aard is, en niet alleen cultureel bepaald.

Toch zijn er kanttekeningen. Geluk werd gemeten met slechts één vraag, wat de complexiteit van iemands mentale toestand niet volledig vangt. Ook werd geen rekening gehouden met leefstijlkeuzes zoals roken, alcoholgebruik, voeding of beweging, factoren die zowel geluk als gezondheid beïnvloeden.

Desondanks past het onderzoek in een groeiende stroom aan bewijs dat mentale gezondheid en fysieke gezondheid nauw met elkaar verweven zijn. Eerder werd al aangetoond dat geluk samenhangt met een lager risico op hartziekten en een langere levensduur.

De boodschap? Geluk is geen luxe, maar mogelijk een serieuze factor voor je gezondheid. Of je nu in Tokio woont of in Rotterdam: een beetje meer tevredenheid met het leven zou zomaar jaren kunnen schelen.