Gevallen Vollering is 'oké' bij start vierde etappe Tour

SAUMUR (ANP) - Demi Vollering heeft zich na een naar eigen zeggen goede nacht gemeld in Saumur voor de start van de vierde etappe van de Tour de France Femmes. Voor onder meer de camera van de NOS meldde de renster van FDJ-Suez zich 'oké' te voelen. Vollering was maandag in de finale van de derde etappe een van de rensters die betrokken was bij een massale valpartij.

"Gelukkig heb ik goed geslapen. Het was een zware klap, ook op mijn hoofd. Maar alles is goed gecheckt en het lijkt erop dat ik geen hersenschudding heb", vertelde Vollering, die vorig jaar tijd verloor door een val in de vijfde etappe en uiteindelijk de eindzege op vier seconden aan de Poolse Katarzyna Niewiadoma moest laten. "Natuurlijk dacht ik aan vorig jaar toen ik op de grond lag. Maar gelukkig was het in de laatste kilometers voor de sprint, dus ik heb dit keer geen tijd verloren. Mijn team was altijd bij me, daar ben ik heel dankbaar voor."

Vollering won de Tour in 2023, ze is de favoriet voor de eindzege.