Een matras met een mening: hoe slapen ineens een wetenschap werd

Slapen . We doen het allemaal — gemiddeld een derde van ons leven — maar pas sinds kort gedragen we ons alsof het een prestatie is. Waar je vroeger gewoon “een bed” had, moet je tegenwoordig kunnen uitleggen waarom jouw matras de optimale verhouding heeft tussen veerkracht, ademend vermogen en ergonomische ondersteuning. En als het even kan, moet dat matras ook nog een ideologie hebben.

Neem het matras van Matt Sleeps . Volgens de makers is het “ontwikkeld door data van duizenden slapers.” Niet door een stoffige fabrikant met een showroom vol veertig versies van hetzelfde, maar door mensen die zich afvragen waarom matrassen eigenlijk zo gecompliceerd — en duur — moeten zijn. Het resultaat: één matras. Niet vijftien smaken, maar een universele oplossing die volgens henzelf geschikt is voor vrijwel iedereen. Je zou er bijna filosofisch van worden.

Minder keuzes, meer slaap

In een tijd waarin de gemiddelde supermarkt 27 soorten hummus heeft, is het verfrissend als een bedrijf zegt: dit is ‘m. En dat is precies wat Matt Sleeps doet. Geen matrassen jungle, maar één model dat je thuis kunt testen. Bevalt het niet? Dan gaat hij weer terug. Bevalt het wel? Dan slaap je op een matras dat bestaat uit vijf lagen schuim, met een rits waarmee je de stevigheid kunt aanpassen.

Het klinkt als iets dat Apple zou bedenken, ware het niet dat deze startup uit Nederland komt. En dat merk je. Het matras oogt eenvoudig, de uitleg is helder en de toon is droog. Geen beloftes over levensveranderende nachten of “wakker worden als een beter mens” — al zou dat bijwerkingen kunnen zijn.

Matras 160x200: de standaard die niet standaard voelt

Het meest gekozen formaat onder Nederlandse stellen is het matras 160x200. Niet voor niets: het is breed genoeg om een beetje afstand te houden op hete nachten, smal genoeg om nog een nachtkastje kwijt te kunnen. Ook hier komt het minimalisme van Matt van pas: of je nu alleen slaapt, samen, of af en toe met een kat die denkt dat hij eigenaar is van het midden, dit formaat voldoet aan de meeste eisen zonder je slaapkamer te overheersen.

In combinatie met het aanpasbare schuimprofiel van Matt heb je een bed dat zich letterlijk naar je vormt. Je ligt niet meer óp je matras, maar erin — zonder dat het zakt als een hangmat of veert als een springkussen. Wat rest, is slaap. Gewoon slaap. En in deze tijd is dat eigenlijk behoorlijk bijzonder.

Geen showroom, geen poespas

Waar je bij andere merken het gevoel krijgt dat je een cursus slaapfysiologie nodig hebt om een keuze te maken, houdt Matt het opmerkelijk simpel. Geen showroom, geen gladde verkoper met een stropdas en een clipboard. Gewoon online bestellen, op je gemak proberen, en pas betalen als je het echt wilt houden.

Is het revolutionair? Misschien niet. Maar het is wél logisch. En dat is zeldzaam genoeg tegenwoordig.