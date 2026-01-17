Branche: heffingen slecht voor handelsrelatie met VS

ZOETERMEER (ANP) - De nieuwe importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd, zijn slecht voor de handelsrelatie met de Verenigde Staten, reageert een woordvoerder van belangenorganisatie evofenedex. "Hier wordt niemand vrolijk van, maar er wordt ook niemand wijzer van. Het is allemaal nogal wispelturig, je kunt er als ondernemer moeilijk op inspelen", zegt hij in een eerste reactie.

Evofenedex is de belangenorganisatie voor bedrijven in de handel en logistiek. "Voor onze achterban zijn zulke heffingen heel lastig. Het is voor bedrijven in de VS zelf ook niet goed; de producten die zij hier kopen worden duurder."

Een nieuwe heffing van 10 procent op alle invoer vanuit Nederland en diverse andere EU-landen zou op 1 februari ingaan. Als EU-landen Trump niet tegemoetkomen in zijn standpunt dat Groenland bij de VS moet worden gevoegd, wordt dat per 1 juni verhoogd tot 25 procent, dreigt Trump.

Dreigementen

"Zo wordt handel met de VS steeds minder aantrekkelijk", zegt de woordvoerder van evofenedex. Hij zegt soms niet te weten hoe serieus de dreigementen van Trump zijn. "Maar ik verbaas me nergens meer over."

In de zomer van 2025 sloten de EU en de VS nog een handelsakkoord, om een beginnende handelsoorlog in de kiem te smoren. De EU accepteerde een algemeen tarief van 15 procent op de import naar de VS.

Bedrijven doen er in het algemeen verstandig aan om hun risico's te spreiden en niet volledig op één land in te zetten, zegt de woordvoerder van de brancheorganisatie. "Anders word je speelbal van dit soort wispelturigheid."