Giri verliest eerste duel schaaktoernooi Wijk aan Zee van Gukesh

WIJK AAN ZEE (ANP) - Oud-winnaar Anish Giri heeft zijn eerste wedstrijd van het Tata Steel Chess verloren van de Indiase wereldkampioen Dommaraju Gukesh. Met de zwarte stukken zat er geen stunt in voor de 30-jarige Nederlander. De partij was een herhaling van de halve finale van de tiebreaks vorig jaar in Wijk aan Zee, die Gukesh won.

De Chinees Wei Yi schreef een jaar geleden na een zelden voorkomende tiebreak uiteindelijk de 86e editie van het toonaangevende schaaktoernooi op zijn naam. Wei is er ook dit jaar bij, net als de Nederlanders Max Warmerdam en Jorden van Foreest. Giri won het toernooi in 2023.