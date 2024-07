Girmay dankt Teunissen voor helpende hand bij ritzege in Tour

VILLENEUVE-SUR-LOT (ANP) - "Als ik op het juiste moment op de juiste plaats zit kan ik een sprint winnen", zei Biniam Girmay in het flashinterview nadat hij in Villeneuve-sur-Lot zijn derde etappe in de Tour de France had gewonnen. Dank ging daarbij uit naar Mike Teunissen, zijn Nederlandse ploeggenoot bij Intermarché-Wanty. "Ik vond het wiel van Mike 600 meter voor de finish, hij bracht me perfect naar voren."

Girmay staat inmiddels stevig aan de leiding in het puntenklassement. Zijn ploeg had, zo vertelde de Eritreeër na afloop, vrede met een kopgroep die om de dagzege had kunnen knokken. "Wij hadden geen stress toen er een groep weg was. We nemen geen onnodige risico's. Maar toen die groep was ingelopen, zei ik via de radio tegen de jongens: ik voel me goed. We gaan ons focussen op een sprint."

Anderhalve week geleden werd Girmay in Turijn de eerste zwarte Afrikaan die een rit in de Tour wist te winnen. In de achtste etappe volgde de bevestiging met zijn tweede ritzege, gevolgd door een derde succes. "Met dank aan mijn ploeggenoten en de staf van de ploeg. Zonder hen kan ik niet bewijzen dat ik de snelste ben. Vanaf de start van de Tour voel ik me goed, maar sinds ik die groene trui heb, voel ik me helemaal supersnel. Ik denk dat ik nog beter kan worden en we gaan ons nu richten op het behouden van de trui."