Golfer Luiten is reserve en mag misschien tóch naar Spelen

BLEISWIJK (ANP) - Golfer Joost Luiten kan mogelijk tóch meedoen aan de Olympische Spelen van Parijs. Hij staat op de reservelijst voor deelname, zo bevestigt hij berichtgeving van de NOS.

Luiten moet hopen dat één van de 21 spelers waaraan hij is gekoppeld zich afmeldt. "Maar ik heb er zo weinig trek meer in. De charme is er wel vanaf. Ik heb al een vakantie geboekt. Ik acht de kans klein dat er iemand uitvalt. Maar stel dat het zo is, dan zie ik wel hoe het ervoor staat, wanneer het is en waar ik op dat moment ben", zei Luiten tegen de NOS.

De 38-jarige Zuid-Hollander dacht na een gewonnen rechtszaak tegen sportkoepel NOC*NSF alsnog naar de Spelen te mogen, maar vervolgens bleek de internationale golffederatie IGF zijn plek al te hebben vergeven. Daarop gaf het Internationaal Olympisch Comité (IOC) Luiten geen toestemming alsnog mee te doen.

Luiten had eerder aan de internationale eisen voldaan, maar niet aan de aanvullende eisen van NOC*NSF. De sportkoepel had de golfer daarom niet opgenomen in de olympische equipe. Luiten spande een kort geding aan tegen NOC*NSF en won. De sportkoepel had de golfer daarna aangemeld bij het Internationaal Olympisch Comité, maar dat bleek te laat te komen.