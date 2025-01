Golfer Matsuyama wint seizoensopener PGA Tour met recordscore

KAPALUA (ANP) - De Japanse golfer Hideki Matsuyama heeft het openingstoernooi van de Amerikaanse proftour PGA gewonnen met de laagste score ooit op de tour. Hij noteerde na vier ronden op de golfbaan van Kapalua op Hawaii 257 slagen in The Sentry, 35 slagen onder het baangemiddelde. Hij verbeterde de -34 van Cameron Smith in 2022.

Matsuyama boekte zijn elfde zege op de PGA Tour en verdiende 3,6 miljoen dollar, omgerekend 3,49 miljoen euro. Hij eindigde het toernooi met drie slagen minder dan de Amerikaan Collin Morikawa, die tweede werd in 260 slagen. De Zuid-Koreaan Im Sung-jae belandde op de derde plaats met zes slagen meer (263). Matsuyama leverde in de eerste, tweede en vierde ronde een scorekaart in met 65 slagen (-8) en in de derde ronde een met 62 slagen (-11).

De Amerikaan Scottie Scheffler, de aanvoerder van de wereldranglijst, ontbrak in The Sentry. Hij raakte bij het bereiden van een kerstdiner door gebroken glas zodanig gewond aan zijn hand, dat hij een kleine operatie moest ondergaan.