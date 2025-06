Golfer Van Driel baalt van late bogeys op KLM Open

BADHOEVEDORP (ANP) - Golfer Darius van Driel baalde na afloop van zijn slotronde op het KLM Open in Badhoevedorp van drie late bogeys, waarmee hij wegzakte in het klassement. De 36-jarige Zuid-Hollander stond na een goede start op The International even virtueel in de top 10, voordat hij wegzakte naar ongeveer de dertigste positie. De stand is nog voorlopig, omdat nog niet alle spelers hun ronde hebben afgemaakt.

Van Driel tekende tijdens zijn laatste ronde voor vijf birdies, maar leverde vier slagen in voor een score van 70 slagen (-1). Hij eindigde het toernooi met een totaal van +1.

"Je kijkt altijd eerder naar de slechte prestatie en die drie bogeys zijn wel zuur", zei Van Driel. "Zeker gezien de korte putts die ik nog overhad. Daar maak je er geen enkele van en dan kelder je hard in het klassement."