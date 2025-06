Duitse bankpresident: ECB kan tijd nemen met rentebeleid

FRANKFURT (ANP/RTR) - De Europese Centrale Bank (ECB) kan de tijd nemen bij het verder bepalen van het rentebeleid, want volgens de Duitse centralebankpresident Joachim Nagel is het renteniveau nu "neutraal". Dat zei Nagel zondag op radiozender Deutschlandfunk. Bij een neutraal renteniveau is er geen remmend of stimulerend effect voor de economie.

De ECB verlaagde donderdag het belangrijkste rentetarief in de eurozone voor de achtste keer sinds juni vorig jaar. Die rente staat nu op 2 procent. "We zijn niet langer restrictief. Ik denk dat we nu de tijd moeten nemen om naar de situatie te kijken. Met dat renteniveau hebben we maximale flexibiliteit", aldus de Bundesbank-president.

Het volgende rentebesluit staat voor 24 juli op de agenda. Veel economen denken dat er dan een pauze kan komen met de renteverlagingen en dat er in september een laatste verlaging komt.