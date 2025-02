Golficoon Woods stelt rentree uit vanwege overlijden moeder

SAN DIEGO (ANP/RTR) - Golficoon Tiger Woods heeft zijn rentree op de golfbaan uitgesteld vanwege het recente overlijden van zijn moeder. De 49-jarige Amerikaan zou donderdag bij de Genesis Invitational op de golfbaan van Torrey Pines bij San Diego zijn eerste toernooi sinds juli spelen.

"Ik was van plan om deze week weer af te slaan, maar ik ben gewoon nog niet klaar", schreef Woods, wiens moeder op 4 februari overleed, op X. "Ik heb mijn best gedaan om me voor te bereiden, wetende dat dit is wat mijn moeder zou hebben gewild, maar ik ben nog steeds bezig met het verwerken van haar verlies."

Woods, die gastheer is van de Genesis Invitational, hoopt later in de week nog wel aanwezig te zijn op het evenement. De vijftienvoudig majorkampioen heeft sinds juli geen toernooien meer gespeeld en onderging in september een operatie aan zijn onderrug. De carrière van Woods leek na een ernstig verkeersongeluk in 2021 voorbij. Na lang revalideren maakte hij voorzichtig toch weer zijn rentree en speelde hij zelfs weer mee in de majors.